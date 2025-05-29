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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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Мун раскрыл детали разговора с Паскуалем после возвращения в Санкт-Петербург

Мун раскрыл детали разговора с Паскуалем после возвращения в Санкт-Петербург
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Атакующий защитник «Зенита» Ксавьер Мун поделился подробностями относительно деталей разговора с главным тренером команды Хавьером Паскуалем после возвращения в Санкт-Петербург. 29 мая пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что американец вернулся в расположение команды после травмы.

– Что сказал Чави, когда вы вернулись в раздевалку?
– Понятно, что он ещё переживал из-за вчерашнего (улыбается). Он спросил меня, как проходит моё восстановление, как я себя чувствую. Мы хорошо поговорили перед началом тренировки. Я счастлив увидеться с ним и со всеми. Надеюсь, мы одержим победу в следующей встрече, – приводит слова Муна пресс-служба команды.

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