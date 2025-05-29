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Адвокат раскрыла свой шаг в попытке отсудить у Седоковой 60 млн рублей для сына Тиммы

Адвокат раскрыла свой шаг в попытке отсудить у Седоковой 60 млн рублей для сына Тиммы
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Маргарита Гаврилова, адвокат родственников покойного баскетболиста Яниса Тиммы, направила досудебную претензию на имя бывшей жены спортсмена Анны Седоковой. Об этом информирует «Комсомольская правда».

Сторона Тиммы планирует отсудить у певицы более 60 млн рублей. В случае если Седокова или её адвокат Татьяна Стукалова не дадут ответ в течение 10 дней с момента получения претензии, она будет обращаться непосредственно в суд.

Отмечается, что Маргарита действует в интересах сына Яниса от первого брака — Кристиана Тиммы, поскольку ни отец, ни мать погибшего баскетболиста не претендуют на наследство и уступили свои права в пользу внука.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. По версии следствия, спортсмен покончил с собой.

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