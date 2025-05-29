Адвокат раскрыла свой шаг в попытке отсудить у Седоковой 60 млн рублей для сына Тиммы

Маргарита Гаврилова, адвокат родственников покойного баскетболиста Яниса Тиммы, направила досудебную претензию на имя бывшей жены спортсмена Анны Седоковой. Об этом информирует «Комсомольская правда».
Сторона Тиммы планирует отсудить у певицы более 60 млн рублей. В случае если Седокова или её адвокат Татьяна Стукалова не дадут ответ в течение 10 дней с момента получения претензии, она будет обращаться непосредственно в суд.
Отмечается, что Маргарита действует в интересах сына Яниса от первого брака — Кристиана Тиммы, поскольку ни отец, ни мать погибшего баскетболиста не претендуют на наследство и уступили свои права в пользу внука.
Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. По версии следствия, спортсмен покончил с собой.
Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: