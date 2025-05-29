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Пистиолис раскрыл ключевой момент в поражении ЦСКА во втором матче финала ЕЛ с «Зенитом»

Пистиолис раскрыл ключевой момент в поражении ЦСКА во втором матче финала ЕЛ с «Зенитом»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 86:70 (20:16, 27:22, 16:18, 23:14) в пользу подопечных Хавьера Пасуаля. Счёт в серии стал равным – 1-1.

Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 70
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 19, Уайт - 12, Жбанов - 10, Пойтресс - 8, Хантер - 8, Захаров - 5, Щербенев - 2, Швед - 2, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 14, М'Бай - 8, Астапкович - 7, Жан-Шарль - 7, Джекири - 6, Аврамович - 4, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Ухов, Карпенко

«Прежде всего поздравляю «Зенит» с победой. Также хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА, которые приехали сюда нас поддержать. К сожалению, мы не смогли подарить им тот результат, которого мы и они хотели.

Как я сказал раньше, после предыдущего матча, счёт был 1-0 и ничего больше. Сейчас могу сказать, что счёт 1-1 и ничего больше. Мы должны научиться на этом поражении и сыграть лучше на своей домашней площадке.

Для меня ключевым моментом было самое начало – мы начали игру очень плохо, позволили многим игрокам «Зенита» почувствовать ритм, не выполняли свой план, мы можем сыграть лучше», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

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