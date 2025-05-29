Паскуаль указал на «очень важную» вещь, которую «Зенит» изменил во втором матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу победы команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 86:70 (20:16, 27:22, 16:18, 23:14). Счёт в серии стал равным – 1-1.

«Прежде всего огромная благодарность болельщикам за то, что все билеты были распроданы. Сегодня были отличная атмосфера и игра. Более или менее с самого начала и до самого конца мы были действительно в деле. Мы не отрывались в счёте слишком уж сильно, соперник всегда находился близко, всё выглядело довольно опасно. Но мы сумели удержать то преимущество, которого достигли в первой половине игры, и благодаря этому мы всё-таки пришли к победе.

Первая игра получилась достаточно сложной. До поражения в первом матче финала мы не проигрывали дома с 11 января. Конечно, для нас это был очень сложный момент. Но важно, что нам удалось восстановиться как психологически, так и физиологически. Сегодня мы выглядели значительно лучше тактически. Что очень-очень важно, мы значительно лучше начали игру. Мы должны быть довольны тем, как мы сыграли. Впереди у нас поездка в Москву, мы должны как минимум один матч «зацепить» там», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед.

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