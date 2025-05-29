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Юнасу Йеребко позволили играть за сборную Швеции после извинений за выступление в России

Юнасу Йеребко позволили играть за сборную Швеции после извинений за выступление в России
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Шведская федерация баскетбола отменила отстранение форварда Юнаса Йеребко от игры за национальную команду. Решение поддержал главный тренер шведской сборной Людвиг Хакансон.

«Каждый имеет право на второй шанс», — приводит слова Хакансона SVT.

Из состава сборной Швеции Юнас был исключён в марте 2022 года. Ранее Йеребко принёс извинения за выступление в Российской Федерации. Форвард подписал контракт с московским ЦСКА в марте 2022 года, а в июне того же года пресс-служба армейцев объявила, что игрок покинул клуб. С 2019 по 2021 год Юнас выступал за «Химки».

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