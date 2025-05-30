Мун оценил игру Алексея Шведа и Окаро Уайта за «Зенит»

Атакующий защитник «Зенита» Ксавьер Мун поделился мнением о выступлении своих товарищей по команде Окаро Уайта и Алексея Шведа. Американский тяжёлый форвард и российский разыгрывающий пополнили клуб из Санкт-Петербурга в январе этого года.

– Понравилось ли вам, как проявили себя Окаро Уайт и Алексей Швед после перехода в «Зенит»?

– Абсолютно! Это отличное усиление для команды. После того как я получил травму, а Омари покинул команду, они стали хорошим усилением. И я думаю, что они стали частью того успеха, которого мы добились. Так что я очень рад за этих парней, – приводит слова Муна пресс-служба «Зенита».

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»: