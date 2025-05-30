Паскуаль высказался о Пистиолисе после второго матча финала Единой лиги «Зенит» — ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль комплиментарно отозвался о своём коллеге из ЦСКА Андреасе Пистиолисе после второго матча команд в рамках финальной серии Единой лиги ВТБ. Напомним, встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 86:70 (20:16, 27:22, 16:18, 23:14).

«Во встречах плей-офф значительно проще вести в счёте, чем постоянно догонять соперника, так значительно комфортнее. Но ничего не было ясно, не случилось такого момента, когда можно было сказать, что игра предрешена. Было несколько моментов, когда наше преимущество составляло всего где-то шесть очков, при этом происходили атаки и в ту, и в другую сторону, которые не увенчались успехом. Поэтому всё было достаточно близко. Но нам удалось довести матч до победы.

На каждую игру оба тренера противоборствующих команд ищут какие-то моменты, которые могут в итоге привести к победе. Некоторые детали достаточно сложно понять тем, кто не является тренером. Это какие-то очень скрытые и глубокие детали, которые не сразу можно понять. Каждый из нас что-то ищет. Должен сказать, что на той стороне очень хороший тренер, очень грамотный специалист. Андреас Пистиолис – замечательный тренер», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

Благодаря победе во второй встрече «Зенит» сравнял счёт в серии (1-1). Чемпионом станет команда, которая одержит четыре победы.

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