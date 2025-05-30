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«Кому-то нужно выпустить пар». Воронцевич высказался перед третьим матчем финала ЕЛ с ЦСКА

«Кому-то нужно выпустить пар». Воронцевич высказался перед третьим матчем финала ЕЛ с ЦСКА
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Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился мнением о значимости психологической подготовки игроков в преддверии третьего матча финальной серии Единой лиги с ЦСКА. Встреча состоится 1 июня в Москве. Начало запланировано на 14:30 мск.

«Конечно, нужно не перегореть. Понимаем, что желание у всех очень большое — и у нас, и у ЦСКА. Я считаю так: просто нужно выполнять свою рутинную работу, как мы её выполняем в сезоне. Кому нужна терапия — надо её делать. Ну и тренер, естественно, это понимает и даёт нам возможность больше, естественно, тактики использовать и какие-то там броски свои делать. То есть будем тренироваться в таком более тактическом режиме. Когда небольшой перерыв между играми, нужно стараться по максимуму восстанавливаться. Поэтому психологически, конечно, не стоит перегружаться, насколько я это вижу. А кому-то, возможно, нужно выпустить пар, где-то прокричаться, кому-то побегать. У каждого своя рутинная работа. С моей стороны могу сказать, что просто настраиваться нужно так, что мы едем все вместе, и, что бы ни происходило — оставаться нужно вместе», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

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