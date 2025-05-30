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Гомельский: судьи «равняли» игру, позволив «Зениту» защищаться за рамками правил с ЦСКА

Гомельский: судьи «равняли» игру, позволив «Зениту» защищаться за рамками правил с ЦСКА
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением относительно вопроса судейства в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА (82:80). Ранее Единая лига признала, что аут за несколько секунд до концовки четвёртой четверти у игрока «Зенита» Винса Хантера был зафиксирован ошибочно.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Повлияло ли судейство на результат матча? С моей точки зрения, судьи старательно «равняли» игру в третьей четверти, позволив игрокам «Зенита» Жбанову, Хантеру, Захарову и Уайту защищаться за рамками правил. То есть не свистнули как минимум четыре нарушения правил этими игроками в защите, которые привели к семи очкам в пользу «Зенита».

А все зенитовские болельщики об этом и слова не сказали. В концовке напряжённой игры судьи просто растерялись и наделали ещё ошибок. «Зенит» возмущён. Понимаю, но исправить это не могу», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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