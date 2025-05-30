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Паскуаль высказался о состоянии капитана «Зенита» Карасёва перед третьим матчем с ЦСКА

Паскуаль высказался о состоянии капитана «Зенита» Карасёва перед третьим матчем с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу капитана команды Сергея Карасёва. Спортсмен пропускал второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу «Зенита» со счётом 86:70 (20:16, 27:22, 16:18, 23:14).

Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 70
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 19, Уайт - 12, Жбанов - 10, Пойтресс - 8, Хантер - 8, Захаров - 5, Щербенев - 2, Швед - 2, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 14, М'Бай - 8, Астапкович - 7, Жан-Шарль - 7, Джекири - 6, Аврамович - 4, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Ухов, Карпенко

– Расскажите, пожалуйста, про травму Сергея Карасёва. Вернётся ли он к третьей игре финала?
– Не могу вам сказать. Ему нужно время, но я не знаю, сколько именно. Всё будет зависеть от того, как будет идти восстановление день за днём. Так что нужно подождать. Я не могу сказать, потому что сам не знаю, а не потому, что не хочу говорить, – приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Третья встреча между ЦСКА и «Зенитом» состоится 1 июня в Москве.

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