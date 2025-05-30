Паскуаль высказался о состоянии капитана «Зенита» Карасёва перед третьим матчем с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу капитана команды Сергея Карасёва. Спортсмен пропускал второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу «Зенита» со счётом 86:70 (20:16, 27:22, 16:18, 23:14).

– Расскажите, пожалуйста, про травму Сергея Карасёва. Вернётся ли он к третьей игре финала?

– Не могу вам сказать. Ему нужно время, но я не знаю, сколько именно. Всё будет зависеть от того, как будет идти восстановление день за днём. Так что нужно подождать. Я не могу сказать, потому что сам не знаю, а не потому, что не хочу говорить, – приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Третья встреча между ЦСКА и «Зенитом» состоится 1 июня в Москве.

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