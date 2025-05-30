«Нью-Йорк» победил «Индиану» и сократил отставание в полуфинальной серии НБА

В ночь с 29 на 30 мая мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф НБА между клубами Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» и «Индианой Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 111:94 и сократили отставание в серии — 2-3.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, набравший 32 очка и сделавший пять подборов и пять результативных передач.

У «Индианы» самым результативным стал канадский защитник Беннедикт Матурин. В его активе 23 очка и девять подборов.

Шестая игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана).