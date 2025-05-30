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Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс, результат матча 30 мая 2025, счет 111:94, 1/2 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Нью-Йорк» победил «Индиану» и сократил отставание в полуфинальной серии НБА
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В ночь с 29 на 30 мая мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф НБА между клубами Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» и «Индианой Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 111:94 и сократили отставание в серии — 2-3.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 24, Харт - 12, Бриджес - 12, Ануноби - 11, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Шамет - 5, Ачиува - 2, Хукпорти - 2, Пэйн, Дадье, Колек, Райт, Такер
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 15, Топпин - 11, Халибёртон - 8, Шиппард - 8, Макконнелл - 7, Нембард - 6, Уокер - 6, Тёрнер - 5, Несмит - 3, Брэдли - 2, Брайант, Фёрфи, Джонсон

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, набравший 32 очка и сделавший пять подборов и пять результативных передач.

У «Индианы» самым результативным стал канадский защитник Беннедикт Матурин. В его активе 23 очка и девять подборов.

Шестая игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана).

Плей-офф НБА. Календарь
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