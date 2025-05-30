Результаты игрового дня плей-офф НБА 30 мая

В ночь с 29 на 30 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции между клубами Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 29 мая:

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 111:94 (счёт в серии 2-3).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, набравший 32 очка и сделавший пять подборов и пять результативных передач.

Шестая игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана). Победитель пары сыграет с «Оклахомой».