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Результаты игрового дня плей-офф НБА 30 мая

Результаты игрового дня плей-офф НБА 30 мая
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В ночь с 29 на 30 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции между клубами Восточной конференции «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 29 мая:

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 111:94 (счёт в серии 2-3).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 24, Харт - 12, Бриджес - 12, Ануноби - 11, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Шамет - 5, Ачиува - 2, Хукпорти - 2, Пэйн, Дадье, Колек, Райт, Такер
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 15, Топпин - 11, Халибёртон - 8, Шиппард - 8, Макконнелл - 7, Нембард - 6, Уокер - 6, Тёрнер - 5, Несмит - 3, Брэдли - 2, Брайант, Фёрфи, Джонсон

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, набравший 32 очка и сделавший пять подборов и пять результативных передач.

Шестая игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана). Победитель пары сыграет с «Оклахомой».

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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