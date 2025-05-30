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Карлайл прокомментировал провальное выступление Тайриза Халибёртона в матче с «Нью-Йорком»

Карлайл прокомментировал провальное выступление Тайриза Халибёртона в матче с «Нью-Йорком»
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после пятого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (94:111, 3-2) высказался по поводу игры своего подопечного — разыгрывающего Тайриза Халибёртона.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 24, Харт - 12, Бриджес - 12, Ануноби - 11, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Шамет - 5, Ачиува - 2, Хукпорти - 2, Пэйн, Дадье, Колек, Райт, Такер
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 15, Топпин - 11, Халибёртон - 8, Шиппард - 8, Макконнелл - 7, Нембард - 6, Уокер - 6, Тёрнер - 5, Несмит - 3, Брэдли - 2, Брайант, Фёрфи, Джонсон

«Очевидно, сегодня нам не хватило той напористости, которая была необходима. Как команда, мы должны играть агрессивно, но при этом сохранять баланс. Я проанализирую игру. Есть моменты, где мне самому нужно будет помочь игроку — внести коррективы, поддержать», — приводит слова Карлайла североамериканский журналист Тони Ист в своей социальной сети X.

Халибёртон провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно восемь очков (2 из 7 с игры, где 4 из 5 — штрафные), шесть результативных передач и два подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-23».

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