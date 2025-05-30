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Харт — автор необычного достижения со скамейки запасных в плей-офф НБА 33-летней давности

Харт — автор необычного достижения со скамейки запасных в плей-офф НБА 33-летней давности
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Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт принял участие в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:94 (2-3).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 24, Харт - 12, Бриджес - 12, Ануноби - 11, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Шамет - 5, Ачиува - 2, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Райт, Такер, Пэйн
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 15, Топпин - 11, Халибёртон - 8, Шиппард - 8, Макконнелл - 7, Нембард - 6, Уокер - 6, Тёрнер - 5, Несмит - 3, Брэдли - 2, Брайант, Фёрфи, Джонсон, Джексон

Харт провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 12 очков (4 из 8 с игры, где 4 из 6 — штрафные броски), 10 подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-1».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Харт стал первым игроком с 1992 года, которому удалось в среднем за матч в конкретном розыгрыше плей-офф оформлять дабл-дабл, набирая 10,7 очка и совершая 10,3 подбора. До него такого результата достигал только Детлеф Шремпф.

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