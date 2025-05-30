Паскаль Сиакам: «Индиана» против всего мира, и я не жду, что это изменится
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам после пятого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (94:111, 3-2) прокомментировал выступление своей команды.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 24, Харт - 12, Бриджес - 12, Ануноби - 11, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Шамет - 5, Ачиува - 2, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Райт, Такер, Пэйн
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 15, Топпин - 11, Халибёртон - 8, Шиппард - 8, Макконнелл - 7, Нембард - 6, Уокер - 6, Тёрнер - 5, Несмит - 3, Брэдли - 2, Брайант, Фёрфи, Джонсон, Джексон
«Никто и подумать не мог, что мы окажемся здесь. Мы ведём 3-2 в финале конференции.
Всегда было так: мы против всего мира, и я не жду, что это изменится. Мы здесь, хотя никто не верил, что мы сможем. Но мы доказали обратное. У нас есть шанс вернуться домой и показать, из какого теста мы сделаны», — заявил Сиакам во время послематчевой пресс-конференции.
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