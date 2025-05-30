Паскаль Сиакам: «Индиана» против всего мира, и я не жду, что это изменится

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам после пятого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (94:111, 3-2) прокомментировал выступление своей команды.

«Никто и подумать не мог, что мы окажемся здесь. Мы ведём 3-2 в финале конференции.

Всегда было так: мы против всего мира, и я не жду, что это изменится. Мы здесь, хотя никто не верил, что мы сможем. Но мы доказали обратное. У нас есть шанс вернуться домой и показать, из какого теста мы сделаны», — заявил Сиакам во время послематчевой пресс-конференции.

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