Джермейн О'Нил объяснил, почему драфт НБА 1996 года — лучший в истории

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Джермейн О'Нил высказался по поводу значимости драфта НБА 1996 года.

«Я считаю, что мой драфт-класс — лучший из всех, от начала до конца. Взгляни только: Стефон Марбери, Антуан Уокер, Коби Брайант, Рэй Аллен, Пежа Стоякович, Стив Нэш, Айверсон, Маркус Кэмби. Это был настоящий звёздный состав», — заявил О'Нил в рамках подкаста Out The Mud.

Стоит отметить, что драфт 1996 года нередко сравнивают с другими легендарными наборами талантов в истории лиги. Например, драфт-2003 привнёс в лигу таких звёзд, как Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд, Кармело Энтони и Крис Бош, а в 1984 году были выбраны Майкл Джордан, Хаким Оладжьювон, Чарльз Баркли и Джон Стоктон.