Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джермейн О'Нил объяснил, почему драфт НБА 1996 года — лучший в истории

Джермейн О'Нил объяснил, почему драфт НБА 1996 года — лучший в истории
Комментарии

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Джермейн О'Нил высказался по поводу значимости драфта НБА 1996 года.

«Я считаю, что мой драфт-класс — лучший из всех, от начала до конца. Взгляни только: Стефон Марбери, Антуан Уокер, Коби Брайант, Рэй Аллен, Пежа Стоякович, Стив Нэш, Айверсон, Маркус Кэмби. Это был настоящий звёздный состав», — заявил О'Нил в рамках подкаста Out The Mud.

Стоит отметить, что драфт 1996 года нередко сравнивают с другими легендарными наборами талантов в истории лиги. Например, драфт-2003 привнёс в лигу таких звёзд, как Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд, Кармело Энтони и Крис Бош, а в 1984 году были выбраны Майкл Джордан, Хаким Оладжьювон, Чарльз Баркли и Джон Стоктон.

Сейчас читают:
Два зэка обокрали Шона Кемпа. Легенда НБА их выследил и пошёл разбираться с оружием
Два зэка обокрали Шона Кемпа. Легенда НБА их выследил и пошёл разбираться с оружием
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android