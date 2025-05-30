«Победа или смерть». Карл-Энтони Таунс — о матче с «Индианой» в плей-офф НБА

Центровой и один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс после пятого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (111:94, 2-3) ответил на вопрос о мотивации своей команды.

«Победа или смерть», — заявил Таунс во время послематчевой пресс-конференции.

Таунс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 24 очка (10 из 20 с игры, где 1 из 4 —трёхочковые; 3 из 5 — штрафные), 13 подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+26».

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