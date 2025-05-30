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Карлайл объяснил причины поражения «Индианы» в пятом матче с «Нью-Йорком» в плей-офф НБА

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после пятого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (94:111, 3-2) прокомментировал выступление своей команды, назвав причины сегодняшнего поражения.

«Мы проиграли борьбу за подборы, уступили в количестве потерь и не показали точной игры в атаке. Во многом это заслуга соперника — стоит отдать им должное», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон. За 34 минуты на паркете защитник отметился 32 очками, пятью подборами и пятью результативными передачами.

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