Чарльз Баркли высмеял пассивную игру «Индианы» в пятом матче с «Нью-Йорком»

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли отреагировал на выступление «Индианы Пэйсерс» в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (94:111, 3-2).
«Если нам удастся найти хоть один запоминающийся момент с участием «Индианы», это можно будет считать настоящим чудом», — заявил Баркли во время прямого эфира NBA on TNT.
Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон. За 34 минуты на паркете защитник отметился 32 очками, пятью подборами и пятью результативными передачами.
Шакил О'Нил устроил реслинг-схватку с Чарльзом Баркли:
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