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Чарльз Баркли высмеял пассивную игру «Индианы» в пятом матче с «Нью-Йорком»

Чарльз Баркли высмеял пассивную игру «Индианы» в пятом матче с «Нью-Йорком»
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли отреагировал на выступление «Индианы Пэйсерс» в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (94:111, 3-2).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 24, Харт - 12, Бриджес - 12, Ануноби - 11, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Шамет - 5, Ачиува - 2, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Райт, Такер, Пэйн
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 15, Топпин - 11, Халибёртон - 8, Шиппард - 8, Макконнелл - 7, Нембард - 6, Уокер - 6, Тёрнер - 5, Несмит - 3, Брэдли - 2, Брайант, Фёрфи, Джонсон, Джексон

«Если нам удастся найти хоть один запоминающийся момент с участием «Индианы», это можно будет считать настоящим чудом», — заявил Баркли во время прямого эфира NBA on TNT.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон. За 34 минуты на паркете защитник отметился 32 очками, пятью подборами и пятью результативными передачами.

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