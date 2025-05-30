Чарльз Баркли — Таунсу: ты единственный баскетболист, у кого ноги — как у модели!

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли провёл забавный диалог с центровым «Нью-Йорк Никс» Карлом-Энтони Таунсом после пятого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (111:94, 2-3).

«Ты единственный баскетболист, у кого ноги — как у модели. Вот это да!» — сказал Баркли во время прямого эфира после встречи.

Фото: Кадры из видео

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон. За 34 минуты на паркете защитник отметился 32 очками, пятью подборами и пятью результативными передачами.

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