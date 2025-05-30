Джейлен Брансон повторил результативность Джордана, Айверсона и Уэйда в плей-офф НБА

Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон принял участие в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:94 (2-3).

Брансон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 32 очка (12 из 18 с игры, где 4 из 7 — трёхочковые; 4 из 4 — штрафные), пять результативных передач и столько же подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+18».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Брансон стал всего четвёртым защитником в истории плей-офф Восточной конференции, которому удалось набрать 30 и более очков как минимум в 10 матчах одного розыгрыша плей-офф. Ранее этого добивались лишь такие легендарные баскетболисты, как Майкл Джордан, Аллен Айверсон и Дуэйн Уэйд.

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