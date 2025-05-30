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Джейлен Брансон повторил результативность Джордана, Айверсона и Уэйда в плей-офф НБА

Джейлен Брансон повторил результативность Джордана, Айверсона и Уэйда в плей-офф НБА
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Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон принял участие в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:94 (2-3).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 24, Харт - 12, Бриджес - 12, Ануноби - 11, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Шамет - 5, Ачиува - 2, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Райт, Такер, Пэйн
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 15, Топпин - 11, Халибёртон - 8, Шиппард - 8, Макконнелл - 7, Нембард - 6, Уокер - 6, Тёрнер - 5, Несмит - 3, Брэдли - 2, Брайант, Фёрфи, Джонсон, Джексон

Брансон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 32 очка (12 из 18 с игры, где 4 из 7 — трёхочковые; 4 из 4 — штрафные), пять результативных передач и столько же подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+18».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Брансон стал всего четвёртым защитником в истории плей-офф Восточной конференции, которому удалось набрать 30 и более очков как минимум в 10 матчах одного розыгрыша плей-офф. Ранее этого добивались лишь такие легендарные баскетболисты, как Майкл Джордан, Аллен Айверсон и Дуэйн Уэйд.

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