«Нью-Йорк» набрал больше очков, чем «Индиана», несмотря на отставание в серии плей-офф НБА
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Сегодня, 30 мая, завершился пятый матч в рамках финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 111:94 в пользу домашней команды.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
30 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 24, Харт - 12, Бриджес - 12, Ануноби - 11, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Шамет - 5, Ачиува - 2, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Райт, Такер, Пэйн
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 15, Топпин - 11, Халибёртон - 8, Шиппард - 8, Макконнелл - 7, Нембард - 6, Уокер - 6, Тёрнер - 5, Несмит - 3, Брэдли - 2, Брайант, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Примечательно, что по сумме всех матчей игроки «Нью-Йорка» заработали 582 очка, тогда как «Индиана» — 576. Несмотря на это, «Никс» всё равно уступают в серии со счётом 2-3.
Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон. За 34 минуты на паркете защитник отметился 32 очками, пятью подборами и пятью результативными передачами.
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