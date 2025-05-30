«Нью-Йорк» набрал больше очков, чем «Индиана», несмотря на отставание в серии плей-офф НБА

Сегодня, 30 мая, завершился пятый матч в рамках финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 111:94 в пользу домашней команды.

Примечательно, что по сумме всех матчей игроки «Нью-Йорка» заработали 582 очка, тогда как «Индиана» — 576. Несмотря на это, «Никс» всё равно уступают в серии со счётом 2-3.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон. За 34 минуты на паркете защитник отметился 32 очками, пятью подборами и пятью результативными передачами.

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