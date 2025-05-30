Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда НБА предположил, почему Майкл Джордан согласился работать на телевидении

Легенда НБА предположил, почему Майкл Джордан согласился работать на телевидении
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матчей звёзд НБА Доминик Уилкинс поделился мнением, почему легендарный игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан согласился работать на телевидении.

«Я был шокирован. Если Джордан согласился на это, это должны быть огромные деньги. Очень большие. Я видел некоторые слухи, и сразу подумал: «Я всё понял».

Мне это нравится, потому что мы увидим ещё один аспект баскетбола от величайшего игрока в истории», — приводит слова Уилкинса Awful Announcing.

Напомним, ранее стало известно, что Джордан станет экспертом телеканала NBC, который со следующего сезона станет одним из основных вещателей НБА.

Сейчас читают:
Легендарный Майкл Джордан вернулся в НБА, но теперь в другой роли. Для чего всё это?
Легендарный Майкл Джордан вернулся в НБА, но теперь в другой роли. Для чего всё это?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android