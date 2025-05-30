Легенда НБА предположил, почему Майкл Джордан согласился работать на телевидении

Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матчей звёзд НБА Доминик Уилкинс поделился мнением, почему легендарный игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан согласился работать на телевидении.

«Я был шокирован. Если Джордан согласился на это, это должны быть огромные деньги. Очень большие. Я видел некоторые слухи, и сразу подумал: «Я всё понял».

Мне это нравится, потому что мы увидим ещё один аспект баскетбола от величайшего игрока в истории», — приводит слова Уилкинса Awful Announcing.

Напомним, ранее стало известно, что Джордан станет экспертом телеканала NBC, который со следующего сезона станет одним из основных вещателей НБА.