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Эксперт назвал игрока, который представляет собой ценный актив для «Лейкерс»

Эксперт назвал игрока, который представляет собой ценный актив для «Лейкерс»
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Член Зала славы НФЛ, а ныне спортивный обозреватель Шэннон Шарп оценил состав «Лос-Анджелес Лейкерс», выделив самый ценный актив в клубе, помимо суперзвёзд Луки Дончича и Леброна Джеймса.

«Остин Ривз — единственный ценный актив, которым клуб обладает. Он уйдёт в другую команду и получит большие деньги. Он не будет пытаться остаться в «Лейкерс», если может получить $ 200 млн, а они не могут ему этого дать», — приводит слова Шарпа Clutch Points.

Отметим, что в регулярном чемпионате — 2024/2025 Ривз провёл 73 матча, в которых в среднем набирал 20,2 очка, 4,5 подбора и 5,8 передачи в среднем. В следующем сезоне Остин заработает $ 13,9 млн.

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