Андрей Кириленко ответил, чему его научила Америка

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о полезном опыте в США. С 2001 по 2014 год с небольшим перерывом Кириленко выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Чему научила Америка? Наверное, конечно, там стал взрослым. Здесь ты был всё-таки ещё молодой парень, который, как мы говорили, с ветром в голове.

Казалось, что у меня этого ветра не было? Это просто казалось со стороны. Там ты уже стал взрослым. Ты стал родителем. У тебя появились дети. Стал ответственным», — сказал Кириленко в подкасте олимпийской чемпионки Елены Весниной на канале BB Tennis в YouTube.

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