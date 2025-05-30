Стефен Карри раскрыл, кому бы доверил последний бросок среди всех игроков в истории НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри рассказал, кому бы доверил победный бросок в матче, если выбирать из всех игроков в истории баскетбола.

— Тебе необходимо отдать передачу для последнего броска в игре. Это может быть любой игрок в истории. Кому отдашь пас?

— На данный момент отдам Джимми Батлеру.

Карри спросили об этом на турнире по гольфу. Видео поделился аккаунт под именем aly в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Батлер присоединился к «Голден Стэйт» в этом сезоне. «Воины» завершили регулярный чемпионат на седьмом месте, пробившись в плей-офф, где сперва обыграли «Хьюстон» (4-3), а затем уступили «Миннесоте» (1-4).