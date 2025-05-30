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Экс-игрок дал совет Энтони Эдвардсу после вылета из плей-офф НБА

Экс-игрок дал совет Энтони Эдвардсу после вылета из плей-офф НБА
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Трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс высказался об Энтони Эдвардсе, который заявил, что после вылета из плей-офф будет тренироваться ещё усерднее.

«Мне нравится твой настрой. Но ты добился большого успеха на самом старте своей карьеры, я не хочу, чтобы ты воспринимал это как должное. Я был в финале Восточной конференции один раз за 17 лет. Не стоит воспринимать это как должное! Муравей, тебе повезло выйти в два финала конференции подряд, однако другие будут становиться лучше, они не будут тебя ждать», — сказал Уильямс в эфире Run It Back.

Напомним, «Миннесота» во главе с Эдвардсом дошла до финала Западной конференции в плей-офф НБА 2025 года, но уступила «Оклахоме» со счётом 1-4.

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