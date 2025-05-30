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Звёзды «Нью-Йорка» повторили достижение Брайанта и О’Нила в плей-офф НБА

Звёзды «Нью-Йорка» повторили достижение Брайанта и О’Нила в плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон и его напарник по команде центровой Карл-Энтони Таунс повторили достижение легендарных Коби Брайанта и Шакила О’Нила, когда эта пара играла за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брансон и Таунс стали первыми напарниками в НБА после Брайанта и О'Нила, которые в каждом из пяти матчей финала конференции набирали минимум по 20 очков каждый.

Напомним, «Нью-Йорк» обыграл «Индиану» в пятом матче финала Востока со счётом 111:94. Брансон набрал 32 очка, а Таунс — 24. «Никс» сократили отставание от соперника в серии плей-офф — 2-3. Следующий матч между «Нью-Йорком» и «Индианой» пройдёт 1 июня в 3:00 мск.

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