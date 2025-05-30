«Американский футбол хуже баскетбола». Кармело Энтони высказался о графике спортсменов

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони поделился мнением о важности семьи в вопросе сохранения баланса в напряжённом графике спортсменов.

«Для любого спортсмена проблема номер один — это семья. У каждого будут проблемы, связанные с семьёй, если перестать проводить с ней время. Американский футбол хуже баскетбола. Игроки там работают весь день. С утра до вечера», — сказал Энтони в своём подкасте.

За время карьеры в НБА Кармело поиграл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012, 2016).

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