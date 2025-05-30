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«Тренер дал пинка». Жбанов — о настрое на второй матч «Зенита» с ЦСКА

«Тренер дал пинка». Жбанов — о настрое на второй матч «Зенита» с ЦСКА
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов поделился мнением о второй игре финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Баскетболист рассказал, что поменялось во втором матче.

«На первую игру серии мы вышли как-то расслабленно. Может быть, сказалась усталость после семиматчевого полуфинала с «Локомотивом-Кубань». Сейчас разобрали все ошибки. Тренер дал нам пинка под зад, так скажем. Мы вышли с самого начала с другим настроем и держали игру в своих руках до самого конца», — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».

Отметим, что «Зенит» одержал победу над ЦСКА во втором матче со счётом 86:70. Счёт в серии равный 1-1. Следующая игра финала пройдёт в Москве 1 июня в 14:30 мск на домашнем паркете армейцев — «Мегаспорт».

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