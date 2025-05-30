Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вы отдали баскетболу сердце и душу». Ведищев поздравил Корстин с 45-летием

«Вы отдали баскетболу сердце и душу». Ведищев поздравил Корстин с 45-летием
Комментарии

Главный тренер и президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поздравил генерального директора Единой лиги ВТБ Илону Корстин с днём рождения. Бывшей баскетболистке исполнилось 45 лет.

«Уважаемая Илона Кальювна! Вы отдали баскетболу своё сердце и душу, став примером преданности любимому делу. Прошли путь от ярких побед на спортивной площадке до генерального директора Единой лиги ВТБ. Желаю не останавливаться на достигнутом!

Будьте счастливы! Хорошего настроения, любви, гармонии. Пусть рядом всегда будут близкие и родные люди!» — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

Напомним, Корстин занимает свой пост в Единой лиге с 2016 года.

Сейчас читают:
Ответ не заставил себя ждать. «Зенит» поквитался с ЦСКА за обидную концовку в финале
Ответ не заставил себя ждать. «Зенит» поквитался с ЦСКА за обидную концовку в финале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android