«Вы отдали баскетболу сердце и душу». Ведищев поздравил Корстин с 45-летием

Главный тренер и президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поздравил генерального директора Единой лиги ВТБ Илону Корстин с днём рождения. Бывшей баскетболистке исполнилось 45 лет.

«Уважаемая Илона Кальювна! Вы отдали баскетболу своё сердце и душу, став примером преданности любимому делу. Прошли путь от ярких побед на спортивной площадке до генерального директора Единой лиги ВТБ. Желаю не останавливаться на достигнутом!

Будьте счастливы! Хорошего настроения, любви, гармонии. Пусть рядом всегда будут близкие и родные люди!» — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

Напомним, Корстин занимает свой пост в Единой лиге с 2016 года.