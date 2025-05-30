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Андрей Кириленко: завершил ли я карьеру рано? Да я и сейчас могу играть

Андрей Кириленко: завершил ли я карьеру рано? Да я и сейчас могу играть
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вспомнил о решении завершить карьеру. Этот шаг он принял в 2015 году, будучи игроком ЦСКА. В тот момент Кириленко было 34 года.

«Завершил ли я карьеру рано? Да и сейчас могу играть. Вопрос не в этом. Вопрос, как играть. Просто разные есть склады игроков. Кто-то играет – не наигрался. Кто-то должен зарабатывать деньги. Кто-то имеет мотивацию и чувствует, что ещё должен. Каждый для себя должен найти что-то своё. Второй момент – травмы. У меня было огромное количество травм. Если бы я сейчас был здоров, то, конечно, я бы играл. Когда у тебя в 30 лет начинает болеть спина, нога, рука и ты половину времени в сезоне проводишь в лазарете, это не очень приятно. Не хочется себя обманывать», – сказал Кириленко в подкасте олимпийской чемпионки Елены Весниной на канале BB Tennis в YouTube.

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