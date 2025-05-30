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Елевич рассказал, какой фактор будет иметь большое значение в играх ЦСКА с «Зенитом»

Елевич рассказал, какой фактор будет иметь большое значение в играх ЦСКА с «Зенитом»
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Заслуженный тренер России и известный эксперт Сергей Елевич поделился мнением о второй игре финала Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

«В последнем матче мне «Зенит» очень понравился, у него всё получалось, а ЦСКА не справился в защите. Но здесь, наверное, ничего удивительного. «Зенит» сыграл с «Локомотивом» семь матчей, и сейчас находится в игровом тонусе. В этом его преимущество. И ещё понравилось, как Паскуаль делал замены и что он молодёжи доверял. Но вся борьба впереди, и отдать в ней предпочтение кому-то нельзя. Большое значение здесь будет иметь фактор домашней площадки», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Отметим, что «Зенит» одержал победу над ЦСКА во втором матче со счётом 86:70. Счёт в серии равный 1-1. Следующая игра финала пройдёт в Москве 1 июня в 14:30 мск на домашнем паркете армейцев — «Мегаспорт».

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