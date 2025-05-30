«Уничтожил нас». Чемпион НБА вспомнил, как Джордан пришёл к команде, чтобы преподать урок

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон вспомнил, как легенда НБА Майкл Джордан пришёл на тренировку команды «Шарлотт Хорнетс», владельцем которой он тогда был.

«Однажды (в 2010 году. — Прим. «Чемпионата») он пришёл на тренировку с явным намерением преподать команде урок — мы тогда, признаться, слишком поверили в себя. В тот день он просто уничтожил нас на площадке. Когда он появился в тренировочной форме — в шортах Jordan и майке запасных, — я сразу понял: всё серьёзно, он настроен решительно и явно зол», — сказал Джексон в шоу Дэна Патрика.

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