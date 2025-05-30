Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Джексон ответил, смог бы Майкл Джордан играть в НБА в возрасте 47 лет

Стивен Джексон ответил, смог бы Майкл Джордан играть в НБА в возрасте 47 лет
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон вспомнил, как в 2010 году прославленный игрок НБА Майкл Джордан появился на тренировке его команды.

«Смог бы 47-летний Джордан играть в НБА? Нет! Мы тогда играли на половине площадки, тренировка была полуполевой, играли до восьми очков. Для него так было проще — не нужно было бегать туда-сюда по всей площадке. Думаю, в полномасштабной игре у него бы не получилось», — сказал Джексон в шоу Дэна Патрика.

Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз».

Материалы по теме
Легендарный Джордан умеет шокировать. Каково его мнение о современных суперзвёздах?
Легендарный Джордан умеет шокировать. Каково его мнение о современных суперзвёздах?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android