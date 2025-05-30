«Пережил нервный срыв». Кириленко дал совет молодым игрокам по психологической подготовке

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал совет молодым игрокам, как легче справляться с психологической нагрузкой. Также Кириленко рассказал, как сам в своё время преодолел аналогичные сложности.

«Сегодня социальные сети и телевидение очень сильно влияют на восприятие игроков, на них оказывается большое психологическое давление. Во времена моей карьеры всё было иначе. Сыграл игру, уехал домой, переключился. Даже если кто-то тебя обсуждал, ты об этом не знал. Сейчас же открыл телефон и видишь шквал комментариев от тысяч, а иногда и миллионов людей. Это накладывает огромное давление на ребят, которые выступают, особенно если мы говорим о высоком уровне. Мы видим это на примере не только баскетбола, но и футбола, и любого другого спорта.

Я знаю, о чём говорю, так как сам столкнулся с этим в 2007 году. Давление было настолько сильным, что я пережил нервный срыв. Но мне удалось переключиться и понять, что баскетбол — это большая часть моей жизни, но не главный смысл. Есть много других вещей, которые тоже имеют значение. Это внутреннее изменение помогло мне восстановиться — и вскоре после этого мы выиграли чемпионат Европы.

Молодым игрокам я рекомендую с самого начала уделять внимание своей психологической подготовке. Полезно читать книги опытных специалистов, которые дают практические советы: как сохранять фокус, как управлять вниманием, как переключаться между задачами. Всё это — очень крутая подмога в карьере», — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.

Кириленко начинал профессиональную карьеру в 1996 году. На протяжении 13 сезонов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2004 год). В североамериканской лиге играл за такие клубы, как «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». Также выступал за «Спартак» из Санкт-Петербурга и ЦСКА.

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