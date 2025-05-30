Чемпион НБА: «Лос-Анджелес Лейкерс» подвёл весь Запад

Бывший разыгрывающий и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг поделился мнением о вылете «Лос-Анджелес Лейкерс» из плей-офф НБА в нынешнем сезоне. Калифорнийский клуб закончил борьбу уже после первого раунда, где уступил «Миннесоте Тимбервулвз» в пяти матчах серии.

«Запад разочаровал. Знаете, что произошло? Всё началось с «Лейкерс». «Лейкерс» подвели весь Запад. Будут ли в Атланте смотреть финал? Нет, не будут. Думаю, это будет что-то типа фонового просмотра», — сказал Тиг на канале Club 520 Podcast в YouTube.

Напомним, в финале НБА этого сезона «Оклахома-Сити Тандер» встретится с победителем противостояния между «Индианой Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс».

Главные новости дня: