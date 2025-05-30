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Стал известен новый клуб Тимофея Герасимова после ухода из «Енисея»

Стал известен новый клуб Тимофея Герасимова после ухода из «Енисея»
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28-летний разыгрывающий Тимофей Герасимов стал игроком «Уралмаша». Об этом информирует пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

«Добро пожаловать в Екатеринбург, Тимофей!» — говорится в сообщении «Уралмаша».

В нынешнем сезоне Тимофей выступал за «Енисей». В 45 матчах в составе красноярской команды Герасимов в среднем набирал 14,4 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 5,4 передачи.

Тимофей — обладатель Кубка России вместе с «Нижним Новгородом». Является участником Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ этого года. Кроме того, спортсмен стал всего четвёртым российским игроком в истории Единой лиги ВТБ, у кого в карьере есть как минимум два матча с 30+ очками в регулярном чемпионате.

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