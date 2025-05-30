Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тринкьери выступил с предупреждением из-за решения Евролиги увеличить число участников

Тринкьери выступил с предупреждением из-за решения Евролиги увеличить число участников
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер каунасского «Жальгириса» Андреа Тринкьери выразил обеспокоенность в связи с решением Евролиги увеличить число участников с 18 до 20 команд, заявив, что изменение несправедливо по отношению к игрокам и может создать ещё больший дисбаланс во внутренних лигах.

«Прежде всего никто не знает, как всё будет выглядеть, потому что это случится впервые. В первую очередь это скажется на местных лигах. Конечно, каждой команде станет ещё труднее. Учитывая всё то, что сейчас происходит в баскетбольном сообществе, в НБА с её планами, Евролига должна что-то предпринять. Но существуют национальные лиги, которые не вписываются в общую картину. Справедливо ли это по отношению к игрокам? Нет. Но справедлив ли мир? Мы просто должны найти способ приспосабливаться», — приводит слова Тринкьери Basket News.

Материалы по теме
Этот сезон Евролиги запомнится надолго! Неожиданный чемпион и сказка от дерзких французов
Этот сезон Евролиги запомнится надолго! Неожиданный чемпион и сказка от дерзких французов

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android