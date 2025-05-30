Тринкьери выступил с предупреждением из-за решения Евролиги увеличить число участников

Главный тренер каунасского «Жальгириса» Андреа Тринкьери выразил обеспокоенность в связи с решением Евролиги увеличить число участников с 18 до 20 команд, заявив, что изменение несправедливо по отношению к игрокам и может создать ещё больший дисбаланс во внутренних лигах.

«Прежде всего никто не знает, как всё будет выглядеть, потому что это случится впервые. В первую очередь это скажется на местных лигах. Конечно, каждой команде станет ещё труднее. Учитывая всё то, что сейчас происходит в баскетбольном сообществе, в НБА с её планами, Евролига должна что-то предпринять. Но существуют национальные лиги, которые не вписываются в общую картину. Справедливо ли это по отношению к игрокам? Нет. Но справедлив ли мир? Мы просто должны найти способ приспосабливаться», — приводит слова Тринкьери Basket News.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: