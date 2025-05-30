Трент Фрейзер указал на ключевой момент в победе «Зенита» во втором матче финала ЕЛ с ЦСКА

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер высказался о победе команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 86:70 (20:16, 27:22, 16:18, 23:14). Счёт в серии стал равным — 1-1.

«Что стало ключевым моментом сегодняшней игры? Защита. Думаю, мы стали играть гораздо жёстче. Были сосредоточены, делали то, что нужно. В защите хорошо справлялись с их лидерами. Думаю, сегодня мы хорошо сыграли по обе стороны площадки и выполнили установку», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».

Серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующие два матча пройдут в Москве.

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