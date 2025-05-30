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Трент Фрейзер указал на ключевой момент в победе «Зенита» во втором матче финала ЕЛ с ЦСКА

Трент Фрейзер указал на ключевой момент в победе «Зенита» во втором матче финала ЕЛ с ЦСКА
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Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер высказался о победе команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 86:70 (20:16, 27:22, 16:18, 23:14). Счёт в серии стал равным — 1-1.

Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 70
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 19, Уайт - 12, Жбанов - 10, Пойтресс - 8, Хантер - 8, Захаров - 5, Щербенев - 2, Швед - 2, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 14, М'Бай - 8, Астапкович - 7, Жан-Шарль - 7, Джекири - 6, Аврамович - 4, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Ухов, Карпенко

«Что стало ключевым моментом сегодняшней игры? Защита. Думаю, мы стали играть гораздо жёстче. Были сосредоточены, делали то, что нужно. В защите хорошо справлялись с их лидерами. Думаю, сегодня мы хорошо сыграли по обе стороны площадки и выполнили установку», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».

Серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующие два матча пройдут в Москве.

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