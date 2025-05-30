Джейлен Брансон повторил достижение Джордана, Леброна и Гилджес-Александера в плей-офф НБА

Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон принял участие в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:94 (2-3).

Брансон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 32 очка (12 из 18 — с игры, где 4 из 7 — трёхочковые; 4 из 4 — штрафные), пять результативных передач и столько же подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+18».

Как отмечает статистический портал Crazy Stats в социальной сети X, Брансон стал всего лишь четвёртым игроком в истории, который достиг такого показателя в рамках одной серии плей-офф. До него это удавалось только Майклу Джордану (трижды), Леброну Джеймсу (трижды) и Шею Гилджес-Александеру.