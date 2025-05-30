Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант тремя словами ответил на призыв фаната по поводу оскорблений в Сети

Кевин Дюрант тремя словами ответил на призыв фаната по поводу оскорблений в Сети
Комментарии

36-летний форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил одному из своих фанатов. Болельщик предложил звезде «Санз» перестать беспокоиться о пользователях Сети, которые оскорбляют его. Вместо этого, по мнению фаната, Кевин мог бы проявить любовь к своим настоящим поклонникам, которые беспокоятся о нём на самом деле.

«Эй, Кевин. Вместо того чтобы целый день отвечать троллям на негатив, почему бы тебе не проявить немного любви к нам, фанатам», — обратился к Дюранту болельщик.

«Я тебя люблю», — ответил Кевин.

В этом сезоне НБА Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, шесть подборов и 4,2 передачи.

Материалы по теме
«98%». Инсайдер ответил на вопрос о судьбе Кевина Дюранта в НБА

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android