Кевин Дюрант тремя словами ответил на призыв фаната по поводу оскорблений в Сети

36-летний форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил одному из своих фанатов. Болельщик предложил звезде «Санз» перестать беспокоиться о пользователях Сети, которые оскорбляют его. Вместо этого, по мнению фаната, Кевин мог бы проявить любовь к своим настоящим поклонникам, которые беспокоятся о нём на самом деле.

«Эй, Кевин. Вместо того чтобы целый день отвечать троллям на негатив, почему бы тебе не проявить немного любви к нам, фанатам», — обратился к Дюранту болельщик.

«Я тебя люблю», — ответил Кевин.

В этом сезоне НБА Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, шесть подборов и 4,2 передачи.

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