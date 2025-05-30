Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего «Зенит» победил ЦСКА во втором матче финала ЕЛ

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о первых двух матчах финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Об встречи проходили в Санкт-Петербурге. В первой игре победу одержали армейцы, во второй сильнее были подопечные Хавьера Паскуаля.

«В первой игре финальной серии тренер Пистиолис придерживался привычного ЦСКА плана — четыре игрока на периметре, движение мяча с угрозой передачи в «краску», чтобы заставить соперника отказаться от привычной схемы подстраховки. План сработал. Во второй игре у Пистиолиса был заготовлен вариант с двумя центровыми на площадке. Для «Зенита» этот план был более удобным. Активность защиты Паскуаля на периметре была заметна, а в «краске» Винс Хантер, Окаро Уайт и даже Дуэн Бэйкон играли надёжно. Моментов для свободных атак из-за дуги у ЦСКА стало меньше, а броски со средней и близкой дистанции были с активным противодействием. Передняя линия «Зенита» была лучше, чем у соперников. Более мотивированная и агрессивная», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед.

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