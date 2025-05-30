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Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего «Зенит» победил ЦСКА во втором матче финала ЕЛ

Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего «Зенит» победил ЦСКА во втором матче финала ЕЛ
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о первых двух матчах финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Об встречи проходили в Санкт-Петербурге. В первой игре победу одержали армейцы, во второй сильнее были подопечные Хавьера Паскуаля.

Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 70
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 19, Уайт - 12, Жбанов - 10, Пойтресс - 8, Хантер - 8, Захаров - 5, Щербенев - 2, Швед - 2, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 14, М'Бай - 8, Астапкович - 7, Жан-Шарль - 7, Джекири - 6, Аврамович - 4, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Ухов, Карпенко

«В первой игре финальной серии тренер Пистиолис придерживался привычного ЦСКА плана — четыре игрока на периметре, движение мяча с угрозой передачи в «краску», чтобы заставить соперника отказаться от привычной схемы подстраховки. План сработал. Во второй игре у Пистиолиса был заготовлен вариант с двумя центровыми на площадке. Для «Зенита» этот план был более удобным. Активность защиты Паскуаля на периметре была заметна, а в «краске» Винс Хантер, Окаро Уайт и даже Дуэн Бэйкон играли надёжно. Моментов для свободных атак из-за дуги у ЦСКА стало меньше, а броски со средней и близкой дистанции были с активным противодействием. Передняя линия «Зенита» была лучше, чем у соперников. Более мотивированная и агрессивная», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед.

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