Пол Джордж ответил, справедливо ли обвинять Гилджес-Александера в выпрашивании фолов

Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж поделился мнением о разыгрывающем «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александере.

«Шей отлично справляется с оказанием давления на судей. Используя физическую силу, он вынуждает защитников прибегать к фолам. Он невероятно сильный. Шей очень похож на меня. Играет плечами, толкается, выводит соперников из равновесия, может резко остановиться. Он как бы заявляет: «Хорошо, если ты вытянешь руки, я буду бросать».

В этом он действительно хорош. Так что дело не в выпрашивании фолов. Полагаю, он просто понимает, как действовать и ставить соперников в положение, которое позволяет ему получать фолы», — сказал Джордж в своём подкасте.

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: