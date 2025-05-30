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Видео: китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА

Видео: китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл сыграл один на один с болельщиком во время тура по Китаю. В Поднебесную игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отправился в рамках продвижения своей новой линейки кроссовок.

Расселл не сумел реализовать бросок из-под кольца после того, как обыграл соперника. А потом позволил ему забить через себя два броска из-за трёхочковой линии.

Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА:

Нынешний сезон НБА Расселл начинал в «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего был обменян в «Бруклин». После перехода в «Нетс» принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 12,9 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 5,6 передачи.

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