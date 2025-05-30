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Стало известно, сколько ЦСКА может получить за расторжение контракта с Аврамовичем

Стало известно, сколько ЦСКА может получить за расторжение контракта с Аврамовичем
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Московский ЦСКА договорился с «Дубаем» о переходе разыгрывающего Алексы Аврамовича. Об этом информирует Buzz Sport. По сведениям источника, московский клуб получит выкуп в размере € 300 тыс. за расторжение контракта с сербским разыгрывающим.

При этом обозреватель Backdoorpodcast Орацио Каучи отмечает, что в контракте Аврамовича с ЦСКА прописана возможность досрочного расторжения соглашения за выкуп в размере € 400 тыс. в случае получения предложения от команды Евролиги, где в следующем сезоне будет выступать «Дубай».

Аврамович перешёл в ЦСКА летом прошлого года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Алекса принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 12,5 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 3,3 передачи.

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