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Эксперт: Эдвардс молодой и не зрелый, чтобы вести «Миннесоту» к чемпионству НБА

Эксперт: Эдвардс молодой и не зрелый, чтобы вести «Миннесоту» к чемпионству НБА
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Американский журналист и эксперт Крис Бруссард поделился мнением о том, что на защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса возлагают слишком большие надежды в таком юном возрасте.

«Эдвардс слишком молодой и не зрелый, чтобы вести клуб к чемпионству. И я не нападаю на Муравья. В истории НБА не было игрока 23 лет или младше, который сумел бы привести команду к чемпионству без помощи напарника, которой в будущем окажется в Зале славы баскетбола. У Коби был Шак, у Мэджика — Карим, у Бёрда — Тайни Арчибальд.

Все побеждают в 27,28,29 лет, и мы говорим о величайших игроках в истории», — сказал Бруссард в эфире программы First Things First.

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