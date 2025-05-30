«Хочу предостеречь тебя». Юдонис Хаслем обратился к Энтони Эдвардсу

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем высказался по поводу атакующего защитника и лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

«Молодой Король, Ант-Мэн, не воспринимай это как должное. Как ветеран я ценю твой жест по отношению к Майку Конли, но хочу предостеречь тебя: не относись к этой возможности легкомысленно. Ты уже дважды выходил в финал Западной конференции на раннем этапе своей карьеры, тебе всего 23 года, и впереди у тебя ещё очень много баскетбола.

Я сам прошёл через это: в 2006 году мы с Дуэйном Уэйдом были уверены, что ещё не раз вернёмся в финал и возьмём титул, но после того успеха нам пришлось ждать шесть долгих лет. Только потом мне повезло попасть в «большую тройку», и мы выходили в финал четыре года подряд. Но запомни: такие шансы выпадают не так часто, как может показаться в молодости.

Поэтому, Ант-Мэн, я благодарен тебе за уважение к ветерану и за то, что ты сделал это для него, но не принимай всё это как нечто само собой разумеющееся. Всё проходит очень быстро, и однажды ты оглянёшься назад и поймёшь, что второй такой возможности может больше не быть», — заявил Хаслем в эфире программы NBA Today.