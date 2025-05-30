Кармело Энтони объяснил, что помогло ему провести долгую карьеру в НБА

Бывший игрок НБА и 10-кратный участник Матча всех звёзд Кармело Энтони рассказал, что помогло ему провести 19 лет в лиге.

«Я начал уделять больше внимания своему телу, распорядку дня. Как будто ничего нельзя предпринимать, пока я этого не сделаю. Мне плевать, есть ли у меня какие-то деловые встречи; я должен пройти лечение, должен тренироваться, ходить в спортзал, делать прививки.

Я всегда был влюблён в этот процесс, но с возрастом влюбился в него ещё больше. Влюбился в тренажёрный зал, в то, что происходит после тренировки и перед ней. Я стал мудрее с возрастом», — сказал Кармело в подкасте 7PM in Brooklyn.

Отметим, свои лучшие годы Кармело провёл за «Денвер Наггетс» и «Нью-Йорк Никс».