Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трей Янг — лидер сезона-2024/2025 НБА по количеству сгенерированных очков

Трей Янг — лидер сезона-2024/2025 НБА по количеству сгенерированных очков
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг стал лидером сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по одному из статистических показателей.

Согласно данным портала Polymarket Hoops, опубликованным в социальной сети X, 26-летний игрок возглавляет рейтинг по общему числу очков, набранных его командой благодаря результативным передачам: 2031.

Отметим, что в пятёрку лучших также вошли Никола Йокич («Денвер Наггетс») с 1668 очками, Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») с 1614, Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») с 1570 и Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») с 1511.

Сейчас читают:
Притормозите свои амбиции! В НБА интрига с финалистом номер два всё ещё жива
Притормозите свои амбиции! В НБА интрига с финалистом номер два всё ещё жива

Трей Янг забавно отреагировал на оскорбление в свой адрес:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android