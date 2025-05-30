Трей Янг — лидер сезона-2024/2025 НБА по количеству сгенерированных очков

Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг стал лидером сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по одному из статистических показателей.

Согласно данным портала Polymarket Hoops, опубликованным в социальной сети X, 26-летний игрок возглавляет рейтинг по общему числу очков, набранных его командой благодаря результативным передачам: 2031.

Отметим, что в пятёрку лучших также вошли Никола Йокич («Денвер Наггетс») с 1668 очками, Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») с 1614, Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») с 1570 и Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») с 1511.

Трей Янг забавно отреагировал на оскорбление в свой адрес: